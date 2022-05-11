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Факти / Україна

Генпрокурор назвала терміни екстрадиції Шарія

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Анатолій Шарій

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що екстрадиція з Іспанії до України підозрюваного у державній зраді проросійського блогера Анатолія Шарія може тривати від трьох місяців до року.

– Що стосується Шарія, то він перебуває у процедурі екстрадиційного арешту та видання. І щодо екстрадиції – цей процес дуже довгий завжди. Ми маємо досвід, тому що в рік ми проводимо до 100 екстрадицій. Ми чи нам дають запит на видання… тому можемо розуміти, які нас ризики очікують, як працюватиме сторона захисту тощо, – зазначила генпрокурор в ефірі одного з українських телеканалів.

Вона уточнила, що екстрадиція Шарія триватиме досить довго. За її даними, за максимально позитивного розкладу все триватиме від трьох до шести місяців. Якщо ж будуть затримки, екстрадиції доведеться чекати до року.

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