В Испании имение пророссийского блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене, в ночь на 24 октября забросали коктейлями Молотова. Местная полиция сейчас расследует это.

Что известно об Анатолии Шарие — в материале Фактов ICTV.

Кто такой Анатолий Шарий?

Анатолий Шарий – видеоблогер и бывший журналист, известный тем, что распространял пророссийские нарративы.

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В январе 2012 года он покинул территорию Украины и находился на территории Европы. На момент выезда руководил отделом расследований в интернет-издании Обозреватель.

В том же 2012 году Шарий получил в Литве политическое убежище и право на постоянное проживание в Евросоюзе. С 2014 года он записал много роликов с едкой критикой украинской власти.

В июне 2019 года Шарий решил создать свою политическую партию (Партию Шария) и участвовать в парламентских выборах.

Первоначально Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины, но 2 июля, после решения Верховного суда, он все же был зарегистрирован. Впоследствии, после акций протеста и письма Службы безопасности с информацией о том, что Шарий с 2012 года не проживает в Украине, ЦИК отменила его регистрацию.

В октябре 2020 года во время местных выборов партия Шария прошла в ряд местных советов на Востоке и Юге Украины.

В мае 2021 года Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца. В последнее время он проживал на территории Испании, где был задержан в мае 2022 года. Впрочем суд впоследствии отпустил Шария под подписку о невыезде.

Санкции против Шария и задержание в Испании

В феврале 2021 года СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

– По убеждению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере… Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций, — подчеркивали в СБУ.

По информации спецслужбы, Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, распространял манипулятивную информацию об инициативах украинской власти и событиях на Востоке нашей страны. Эти действия были направлены на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В СБУ отмечали, что материалы Шария активно использовали российские пропагандистские СМИ.

В августе 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги, Аллы Бондаренко (матери Ольги Шарий), ООО Информационное агентство Шарий.нет.

Ограничительные меры предусматривали блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы нашего государства, блокирование доступа к веб-ресурсу https://sharij.net и т.д.

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы Анатолия Шария на территории Украины.

5 мая 2022 года стало известно, что Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене, задержали правоохранительные органы Испании. Это произошло 4 мая.

Как отметили в СБУ, доказательства следствия были подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в выступлениях Шария есть факты подрывной деятельности против Украины.

В июле 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что Анатолия Шария будут судить за государственную измену, поскольку он работал на ФСБ РФ. Установлено, что Шарий вел подрывную деятельность против Украины во исполнение задач российской спецслужбы.

Источник: СБУ, Чесно

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