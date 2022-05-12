Польша и Словакия будут убеждать предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда и его словацкая коллега Зузана Чапутова сообщили, что они посетят лидеров стран, которые скептически относятся к предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом главы Польши и Словакии заявили в ходе встречи в Братиславе 11 мая.

– Для будущего Европы и для мира в Европе важно, чтобы мы говорили о будущем статусе Украины. Это автоматически не означает полноправного членства, для которого, конечно, должны соблюдаться критерии. Но мы считаем предоставление статуса кандидата естественным жестом в сложной ситуации, в которой сейчас находится Украина, — сказала президент Словакии.

В свою очередь Анджей Дуда подчеркнул, что Украина защищает не только себя, но и Европу “от амбиций и имперских действий современной России”, и для этого требуется сигнал солидарности.

— Идея предоставления Украине статуса кандидата в ЕС важна. Я принял предложение президента Зузаны Чапутовой провести миссию лоббирования Украины среди стран ЕС, особенно там, где есть сомнения в том, нужно ли быстро предоставить ей этот статус, — написал Дуда.

Напомним, Анджей Дуда пообещал, что его страна будет лоббировать предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.