Польща та Словаччина будуть переконувати надати Україні статус кандидата в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда та його словацька колега Зузана Чапутова повідомили, що вони спільно відвідають лідерів країн, які скептично ставляться до надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це глави Польщі та Словаччини заявили під час зустрічі у Братиславі 11 травня.

– Для майбутнього Європи та для миру в Європі важливо, щоб ми говорили про майбутній статус України. Це автоматично не означає повноправного членства, для якого, звичайно, мають бути дотримані критерії. Але ми вважаємо надання статусу кандидата природним жестом у складній ситуації, в якій зараз перебуває Україна, — сказала президентка Словаччини.

Своєю чергою Анджей Дуда наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й Європу “від амбіцій та імперських дій сучасної Росії”, і для цього потрібен сигнал солідарності.

– Ідея надання Україні статусу кандидата в ЄС є важливою. Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести місію лобіювання України серед країн ЄС, особливо там, де є сумніви щодо того, чи потрібно швидко надати їй цей статус, — написав Дуда.

Нагадаємо, раніше Анджей Дуда також обіцяв, що його країна лобіюватиме надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС.

Джерело: PAP