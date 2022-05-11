В Одесской области на жителей приграничных с Приднестровьем районов оказывают психологическое давление.

Среди населения распространяется информация о вероятной блокаде региона из-за прекращения функционирования Днестровского моста, который 10 мая четвертый раз подряд был поражен вражеской ракетой.

Добавляет напряжение и приведение в полную боевую готовность вооруженных формирований Приднестровского региона Молдовы и подразделений оперативной группы российских войск.

Сохраняется угроза ракетных ударов и из временно оккупированного Крыма.

В море и дальше находится вражеская корабельная группировка, оснащенная крылатыми ракетами.

Атаковать ракетами РФ может и из воздуха, применив авиацию.

Сейчас смотрят

Однако Силы обороны Юга уверяют: готовы к противодействию.

– Границы Украины укреплены, исчерпывающие меры приняты. Силы охраны и обороны Юга Украины продолжают выполнение задач по назначению, эффективно противодействуют вызовам и угрозам, – успокаивают в Оперативном командовании Юг.

Напомним, что 10 мая российские захватчики направили в Одесскую область крылатую ракету.

В результате авиаудара РФ уже в четвертый раз был поврежден мост через Днестровский лиман.

Атаковать мост россияне начали еще в конце апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК Юг