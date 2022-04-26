Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области.

Согласно данным горсовета, есть поражение моста через Днестровский лиман.

– Обстоятельства и информация о раненых уточняются. Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения – просят в горсовете.

Напомним, что 23 апреля российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря.

В результате взрыва погибли восемь человек и еще 18 мирных жителей ранены.

Вражеская ракета унесла жизни сразу трех поколений – пиарщицы Валерии Глодан, ее трехмесячной дочери и матери.

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Источник: Одеса. Офіційно

Фото: Воздушное командование Запад