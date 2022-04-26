Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области.
Согласно данным горсовета, есть поражение моста через Днестровский лиман.
– Обстоятельства и информация о раненых уточняются.
Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения – просят в горсовете.
Напомним, что 23 апреля российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря.
В результате взрыва погибли восемь человек и еще 18 мирных жителей ранены.
Вражеская ракета унесла жизни сразу трех поколений – пиарщицы Валерии Глодан, ее трехмесячной дочери и матери.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Одеса. Офіційно
Фото: Воздушное командование Запад