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Факты / Украина

РФ обстреляла ракетами мост в Одесской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Крилата ракета із Су-35 над Львівською областю

Российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области.

Согласно данным горсовета, есть поражение моста через Днестровский лиман.

– Обстоятельства и информация о раненых уточняются.

Из соображений безопасности движение по мосту перекрыто. Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения – просят в горсовете.

Напомним, что 23 апреля российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря.

В результате взрыва погибли восемь человек и еще 18 мирных жителей ранены.

Вражеская ракета унесла жизни сразу трех поколений – пиарщицы Валерии Глодан, ее трехмесячной дочери и матери.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Одеса. Офіційно

Фото: Воздушное командование Запад

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