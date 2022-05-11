Жителів Одеської області лякають блокадою регіону – ОК Південь

В Одеській області на жителів прикордонних із Придністров’ям районів чинять психологічний тиск.

Серед населення поширюється інформація про імовірну блокаду регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, що 10 травня четвертий раз поспіль був уражений ворожою ракетою.

Додає напруження й приведення в повну бойову готовність збройних формувань Придністровського регіону Молдови та підрозділів оперативної групи російських військ.

Зберігається загроза ракетних ударів і з тимчасово окупованого Криму.

У морі й надалі перебуває вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами.

Атакувати ракетами РФ може й із повітря, застосувавши авіацію.

Зараз дивляться

Однак Сили оборони Півдня запевняють: готові до протидії.

– Кордони України укріплені, вичерпні заходи вжито. Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам, – заспокоюють в Оперативному командуванні Південь.

Нагадаємо, що 10 травня російські загарбники спрямували на Одеську область крилату ракету.

Унаслідок авіаудару РФ вже вчетверте було пошкоджено міст через Дністровський лиман.

Атакувати міст росіяни почали ще наприкінці квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 77-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь