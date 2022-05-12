Военно-морской флот России мог остаться без еще одного корабля, который находился в Черном море. Об этом стало известно из сообщения 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

Согласно полученной информации, скорее всего, речь идет о корабле тылового обеспечения проекта 23120. Таких в России только два — Всеволод Бобров и Эльбрус.

Всеволод Бобров является вторым судном тылового обеспечения ледового класса. Заложен в 2013 году и спущен на воду в 2016. В конструкции имеются некоторые изменения, внесенные по опыту эксплуатации головного судна Эльбрус.

Судно должно было войти в состав ВМФ РФ в первой половине 2021 года, однако в июне сроки сдачи были сдвинуты на август.

Судно является многофункциональным: предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.

Система динамического позиционирования позволяет удерживать судно в заданной точке в любых погодных условиях. На судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, имеется грузовая палуба площадью более 700 кв. м. Оснащено водолазным комплексом с барокамерой.

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Корпус Всеволода Боброва с ледовым классом ARC4 позволит ему ходить в арктических широтах, преодолевая толщину льда в 0,6 м.

Технические характеристики:

экипаж — 27 человек (при необходимости — до 55);

длина — 95 м;

ширина — 22 м;

осадка — 9 м;

скорость — 18 узлов (33 км\ч);

водоизмещение — 9 500 тонн;

дальность плавания — 5 000 морских миль (больше 9 тыс. км);

автономность — около 60 суток.

Спасательное судно Эльбрус было заложено в апреле 1975 года на Николаевском судостроительном заводе им.61 коммунара. Спущено на воду в августе 1976 года.

Спасательное судно принимало участие в различных аварийно-спасательных и поисковых работах Черноморского флота.

Во второй половине 1989 года судно встало на ремонт в Николаеве. Но процесс сильно затянулся и ремонт было решено не делать. В итоге в 1994 году судно Эльбрус было переведено обратно в Севастополь спасательными буксирными судами флота.

Три года спустя, в 1997 году, экипаж судна был расформирован, и оно было исключено из состава флота.

Как стало известно из открытых источников, судно якобы было продано на слом в 1998 году частной португальской фирме, отбуксировано в Алиагу (Турция), где и было разделано на металл.

Технические характеристики:

экипаж — 312 человек + 106 пассажиров;

длина — 175 м;

ширина – 25,1 м;

осадка – 7,5 м;

скорость — 20 узлов (37 км\ч);

водоизмещение – 14 300 тонн;

дальность плавания — 15 000 морских миль (больше 23 тыс. км);

вооружение — вертолет Ка-27ПС.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия