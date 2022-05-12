Військово-морський флот Росії міг залишитися без ще одного корабля, який перебував у Чорному морі. Про це стало відомо з повідомлення 24 каналу із посиланням на джерела у розвідці.

Згідно з отриманою інформацією, найімовірніше, йдеться про корабель тилового забезпечення проєкту 23120. Таких у Росії тільки два – Всеволод Бобров та Ельбрус.

Всеволод Бобров є другим судном тилового забезпечення льодового класу. Закладений 2013 року і спущений на воду у 2016-му. У конструкції є деякі зміни, внесені з досвіду експлуатації головного судна Ельбрус.

Судно повинно було увійти до складу ВМФ РФ в першій половині 2021 року, проте у червні терміни здачі були зрушені на серпень.

Судно є багатофункціональним: призначене для перевезення вантажів, буксирування, проведення гідрографічних досліджень, надання допомоги кораблям, що потрапили в лихо.

Система динамічного позиціонування дозволяє утримувати судно у заданій точці в будь-яких погодних умовах. На судні встановлені два електрогідравлічних крани вантажопідйомністю 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 і 25 тонн, є вантажна палуба площею понад 700 кв. м. Оснащене водолазним комплексом з барокамерою.

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Корпус Всеволода Боброва з льодовим класом ARC4 дозволить йому ходити в арктичних широтах, долаючи товщину льоду в 0,6 м.

Технічні характеристики:

екіпаж – 27 осіб (за необхідності – до 55);

довжина – 95 м;

ширина – 22 м;

осадка – 9 м;

швидкість – 18 вузлів (33 км/год);

водотоннажність – 9 500 тонн;

дальність плавання – 5 000 морських миль (більше 9 тис. км);

автономність – близько 60 діб.

Рятувальне судно Ельбрус було закладене в квітні 1975 року на Миколаївському суднобудівному заводі ім. 61 комунара. Спущено на воду в серпні 1976 року.

Рятувальне судно брало участь у різних аварійно-рятувальних і пошукових роботах Чорноморського флоту.

У другій половині 1989 року судно стало на ремонт у Миколаєві. Але процес сильно затягнувся і ремонт вирішили не робити. Зрештою у 1994 році судно Ельбрус було переведено назад у Севастополь рятувальними буксирними суднами флоту.

Три роки по тому, 1997 року, екіпаж судна був розформований, і воно було виключене зі складу флоту.

Як стало відомо з відкритих джерел, судно нібито було продано на злам у 1998 році приватній португальській фірмі, відбуксовано в Аліагу (Туреччина), де і було оброблено на метал.

Технічні характеристики:

екіпаж – 312 осіб + 106 пасажирів;

довжина – 175 м;

ширина – 25,1 м;

осадка – 7,5 м;

швидкість – 20 вузлів (37 км\год);

водотоннажність – 14 300 тонн;

дальність плавання – 15 000 морських миль (більше 23 тис. км);

озброєння – вертоліт Ка-27пс.

Джерело: за матеріалами ЗМІ

Фото: Вікіпедія