Спецоперация по эвакуации из Азовстали начнется с спасения тяжелораненых и будет происходить при посредничестве Турции в переговорах.

Об этом рассказала в Telegram-канале Минреинтеграции рассказала глава ведомства, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Как отметила министр Верещук, спецоперация будет иметь несколько этапов, первым из которых станет эвакуация тяжелораненых.

– Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации. Начинаем с тяжелораненых. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (МККК – Ред.), а также с ООН, переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из Азовстали, готовимся к подписанию, – сказала Ирина Верещук.

Она добавила, что на Азовстали находятся не только бойцы батальона Азов, но и солдаты и офицеры ВСУ, Нацполиции и пограничной службы.

— Мы понимаем, что ребят нужно спасать!, – сказала Ирина Верещук.

Она уточнила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция.

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Фото: Минреинтеграции