Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Общество

Бойцы полка Азов продолжают выбивать врага с территории Азовстали

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Азов

На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых — бойцы полка Азов продолжают выбивать врага из ранее захваченных им позиций на территории завода Азовсталь.

Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.

Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что.

Напоминаем, сейчас продолжаются переговоры по эвакуации раненых украинский военных из Азовстали в обмен на пленных россиян.

Читайте
Обстрел Кременчуга и переговоры по эвакуации раненых из Азовстали: что происходит на 78-е сутки войны (онлайн)

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка