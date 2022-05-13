Бойцы полка Азов продолжают выбивать врага с территории Азовстали

На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых — бойцы полка Азов продолжают выбивать врага из ранее захваченных им позиций на территории завода Азовсталь.
Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.
Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается несмотря ни на что.
Напоминаем, сейчас продолжаются переговоры по эвакуации раненых украинский военных из Азовстали в обмен на пленных россиян.
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Обстрел Кременчуга и переговоры по эвакуации раненых из Азовстали: что происходит на 78-е сутки войны (онлайн)
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