Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 78 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна

Верещук: евакуація з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Верещук: евакуація з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених

Спецоперація з евакуації з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених та відбуватиметься за посередництва Туреччини у перемовинах.

Про це розповіла у Telegram-каналі Мінреінтеграції розповіла очільниця відомства, віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

Як зазначила міністр Верещук, спецоперація матиме кілька етапів, першим з яких стане евакуація важкопоранених.

– Ми почали новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Починаємо з важкопоранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ, – Ред.), а також із ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з Азовсталі, готуємося до підписання, – сказала Ірина Верещук.

Вона додала, що на Азовсталі наразі перебувають не лише бійці батальйону Азов, але й солдати та офіцери ЗСУ, Нацполіції та прикордонної служби.

– Ми розуміємо, що хлопців треба рятувати!, – сказала Ірина Верещук.

Вона уточнила, що посередником у поточному раунді перемовин виступить Туреччина.

Читайте
Бійці полку Азов продовжують вибивати ворога з території Азовсталі

Фото: Мінреінтеграції

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: МінТОТ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка