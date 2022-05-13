Спецоперація з евакуації з Азовсталі почнеться з порятунку важкопоранених та відбуватиметься за посередництва Туреччини у перемовинах.
Про це розповіла у Telegram-каналі Мінреінтеграції розповіла очільниця відомства, віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.
Як зазначила міністр Верещук, спецоперація матиме кілька етапів, першим з яких стане евакуація важкопоранених.
– Ми почали новий раунд перемовин навколо дорожньої мапи спецоперації. Починаємо з важкопоранених. Є Червоний Хрест, вони сьогодні зустрічаються із росіянами. Провели з ними (МКЧХ, – Ред.), а також із ООН, перемовини і дали їм мандат. Ми хочемо, щоб був підписаний документ: як саме відбуватиметься евакуація з Азовсталі, готуємося до підписання, – сказала Ірина Верещук.
Вона додала, що на Азовсталі наразі перебувають не лише бійці батальйону Азов, але й солдати та офіцери ЗСУ, Нацполіції та прикордонної служби.
– Ми розуміємо, що хлопців треба рятувати!, – сказала Ірина Верещук.
Вона уточнила, що посередником у поточному раунді перемовин виступить Туреччина.
Фото: Мінреінтеграції