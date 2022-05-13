Есть две причины, по которым РФ не объявляет всеобщую мобилизацию — Буданов

Россия до сих пор не объявила общую мобилизацию в стране по двум причинам. Первая – экономическая, вторая – идеологическая.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

По словам Кирилла Буданова, Путин не объявляет всеобщую мобилизацию из-за экономических последствий и идеологического аспекта объявления общей мобилизации, который вызовет подозрения в успешности войны среди обычных граждан.

– У руководства РФ есть потребность разъяснить хоть как-то, зачем вообще нужна мобилизация, если по заявлениям руководства, все идет по плану. Это нужно будет как-то объяснять. Поскольку ответа на эти вопросы у них нет, то они не объявляют мобилизацию, — сказал Буданов.

Также начальник ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что Россия продолжает скрытую мобилизацию резервистов и курсантов военных училищ, поскольку каждый день теряет в Украине большое количество личного состава.