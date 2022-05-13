Є дві причини, через які РФ не оголошує загальну мобілізацію – Буданов

Росія досі не оголосила загальну мобілізацію в країні через дві причини. Перша – економічна, друга – ідеологічна.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

За словами Кирила Буданова, Путін не оголошує загальну мобілізацію через економічні наслідки та ідеологічний аспект оголошення загальної мобілізації, яка викличе підозри в успішності війни серед звичайних громадян.

– У керівництва РФ є потреба роз’яснити хоч якось, навіщо взагалі потрібна мобілізація, якщо за заявами керівництва, все йде за планом. Це потрібно буде якось пояснювати. Оскільки відповіді на ці питання у них немає, то вони й не оголошують мобілізацію, – сказав Буданов.

Також начальник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що Росія продовжує приховану мобілізацію резервістів та курсантів воєнних училищ, оскільки щодня втрачає в Україні велику кількість особового складу.