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Факты / Украина

“План Б” на случай отказа: Стефанчук объяснил, как РФ будет выплачивать Украине репарации

Наташа Тарчевська, редактор ленты
“План Б” на случай отказа: Стефанчук объяснил, как РФ будет выплачивать Украине репарации

Если РФ откажется выплачивать Украине репарации, расходы будут покрыты за счет арестованного российского имущества.

Об этом 15 мая в одном из интервью заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— У нас же есть имущество Российской Федерации. Если будет принято общее решение, решение Международного уголовного суда, то нам и не надо будет согласия. Имущество просто будет арестовано, реализовано и с него будут покрыты все убытки Украины, – заявил он.

Руслан Стефанчук отметил, что украинская власть активно сотрудничает с Международным уголовным судом.

Именно там должна быть доказана причастность России к агрессивной войне, развязанной в Украине, а также к геноциду украинского народа.

— Верховная Рада приняла все необходимые законодательные инициативы по этому вопросу. Теперь ожидаем активных действий прокурора МУС Карима Хана, а также соответствующего решения суда, — пояснил Руслан Стефанчук.

Подсчет всей суммы, которую Кремль будет вынужден возместить за содеянное в Украине, состоится сразу после соответствующего решения Международного уголовного суда.

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Источник: Укринформ

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