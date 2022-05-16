“План Б” на випадок відмови: Стефанчук пояснив, як РФ виплачуватиме Україні репарації

Якщо РФ відмовиться виплачувати Україні репарації, витрати будуть покриті коштом арештованого російського майна.

Про це 15 травня в одному з інтерв’ю заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– У нас же є майно Російської Федерації. Якщо буде ухвалено спільне рішення, рішення Міжнародного кримінального суду, то нам і не треба буде згоди. Майно просто буде заарештовано, реалізовано і з нього буде покрито всі збитки України, – заявив він.

Руслан Стефанчук зазначив, що українська влада активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом.

Саме там має бути доведена причетність Росії до агресивної війни, розв’язаної в Україні, а також до геноциду українського народу.

– Верховна Рада ухвалила всі необхідні законодавчі ініціативи щодо цього питання. Тепер очікуємо активних дій прокурора МКС Каріма Хана, а також відповідного рішення суду, – пояснив Руслан Стефанчук.

Підрахунок усієї суми, яку Кремль буде змушений відшкодувати за скоєне в Україні, відбудеться одразу після відповідного рішення Міжнародного кримінального суду.