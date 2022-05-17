Май, 17 в 19:28

Российские оккупанты содержат в “фильтрационной тюрьме” более 3 тыс. жителей временно захваченного города Мариуполь (Донецкая область).

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее данным, рашисты обустроили “тюрьму” в бывшей исправительной колонии № 52, расположенной в поселке Оленевка (Донецкая область).

– Среди заложников около 30 волонтеров, пытавшихся ввезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей, — отметила Денисова.

По информации омбудсмена, перед тем, как отправить задержанных украинцев в “фильтрационную тюрьму”, рашисты подвергают их многочасовым допросам и пыткам, применяя электрический ток.

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Срок “фильтрации” (нахождения в колонии) составляет 30 суток. А для граждан, которых оккупанты считают “особо неблагонадежными” (активистов, бывших военных, правоохранителей), срок продлевают еще на месяц.

Денисова подчеркнула, что захват заложников и их пытки являются актом терроризма (согласно Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма), а также военным преступлением (в соответствии с Римским уставом).

– Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений… Я призываю международное сообщество признать РФ государством, поддерживающим и совершающим терроризм! – заявила омбудсмен.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты начали допрашивать эвакуируемых из Мариуполя детей в фильтрационных лагерях. Таким образом захватчики пытаются узнать какие-то подробности относительно их родителей.

А глава Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец рассказывал, что через фильтрационные лагеря проходят украинцы в возрасте от 14 до 80 лет. В первую очередь оккупанты ищут мужчин, имеющих отношение к АТО, ветеранов Операции объединенных сил. Имеются данные о расстреле ветеранов АТО/ООС.

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Источник: Людмила Денисова