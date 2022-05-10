Российские оккупанты вводят тотальный контроль на временно захваченных территориях Украины. Также есть данные о расстреле ветеранов АТО/ООС.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что комитет постоянно фиксирует преступления и нарушения прав человека на временно оккупированных РФ территориях. Нардеп уточнил, что страна-агрессор пренебрегает всеми человеческими правами.

– Начиная с базового права человека на безопасную жизнь, здоровье, РФ пренебрегает абсолютно всеми правами. На временно оккупированных территориях запрещается использование украинского языка. Запрещается свободное передвижение. То есть, создается система “фильтрационных лагерей”, — заявил Лубинец.

Он проинформировал, что два таких лагеря созданы на оккупированной территории Донецкой области (в городах Докучаевск и Донецк), а еще один – на территории России (в Ростове).

В каждом оккупированном населенном пункте Украины российские военные преступники создали свою систему выдачи пропусков. Из-за этого люди, например, не могут выехать из одного города в другой.

– То есть, создается система максимального контроля за каждым человеком. Он должен проживать исключительно на одной территории, – заявил нардеп.

Лубинец добавил, что оккупанты также проводят идентификацию абсолютно всех граждан Украины: через “фильтрационные лагеря” проходят украинцы в возрасте от 14 до 80 лет.

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В первую очередь российские захватчики ищут мужчин, имеющих отношение к АТО, ветеранов Операции объединенных сил.

– Они абсолютно всех переписывают. Но те, кто имеет отношение и статус ветерана АТО/ООС, по нашим данным, их всех арестовывают. Есть у нас много примеров того, что их сразу уничтожают. У нас есть несколько примеров, когда вывели из дома и перед членами семьи, женой и детьми, расстреляли нескольких наших ветеранов. От правоохранителей, когда-то служивших в правоохранительном секторе, требуют, чтобы они приносили “присягу” так называемой “ДНР”. Если человек отказывается, применяют наказание: вывозят в Докучаевск или Донецк, — подчеркнул Лубинец.

Нардеп привел пример, что оккупанты вывезли в Донецк судью, который уже был на пенсии и отказался от “присяги”. Там захватчики в течение недели избивали мужчину каждый день, а впоследствии “приговорили” к 15 годам заключения.

Нардеп отметил, что в оккупированных населенных пунктах рашисты “для картинки” назначают на “руководящие должности” коллаборантов. Но фактически всеми процессами руководит РФ: во всех совещаниях принимают участие офицеры ФСБ РФ, которые все контролируют и принимают решения.

Лубинец подтвердил обнародованную накануне информацию, что оккупанты уже депортировали в РФ более 1 млн украинцев, в том числе около 200 тыс. детей. У людей часто отбирают документы. Кроме того, есть случаи, когда дети оказываются без родителей, а вернуть их родным в Украину не удается. Параллельно в РФ пытаются упростить процедуру усыновления украинских детей.

– Это прямо выраженный геноцид украинской нации. То есть, РФ ставит своей целью уничтожить Украину как государство и украинскую нацию, — подчеркнул Лубинец.

Он уточнил, что нардепы создали рабочую группу для ежедневного сбора данных обо всех военных преступлениях РФ и преступлениях против человечности, совершенных на территории Украины. Эта группа не только фиксирует преступления, но и пытается передавать информацию о них членам парламентов стран мира.

Источник: Ukraine Media Centre Kyiv