Травень, 17 в 19:28

Російські окупанти утримують у “фільтраційній в’язниці” понад 3 тис. цивільних мешканців тимчасово захопленого міста Маріуполь (Донецька область).

Про це поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. За її даними, рашисти облаштували “в’язницю” у колишній виправній колонії № 52, розташованій у селищі Оленівка (Донецька область).

– Серед заручників близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів, – зазначила Денісова.

За інформацією омбудсмена, перед тим, як відправити затриманих українців до “фільтраційної в’язниці”, рашисти піддають їх багатогодинним допитам та тортурам, застосовуючи електричний струм.

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Термін “фільтрації” (перебування в колонії) становить 30 діб. А для громадян, яких окупанти вважають “особливо неблагонадійними” (активістів, колишніх військових, правоохоронців), термін продовжують ще на місяць.

Денісова наголосила, що захоплення заручників та їх катування є актом тероризму (згідно з Конвенцією Ради Європи про попередження тероризму), а також воєнним злочином (відповідно до Римського статуту).

– Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів… Я закликаю міжнародну спільноту визнати РФ державою, що підтримує та здійснює тероризм! – заявила омбудсмен.

Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що окупанти почали допитувати дітей, які евакуюються із Маріуполя, у фільтраційних таборах. Таким чином загарбники намагаються дізнатися якісь подробиці щодо їхніх батьків.

А голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець розповідав, що через “фільтраційні табори” проходять українці віком від 14 до 80 років. Насамперед окупанти шукають чоловіків, які мають стосунок до АТО, ветеранів Операції об’єднаних сил. Є дані про розстріл ветеранів АТО/ООС.

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Джерело: Людмила Денісова