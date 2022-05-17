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Факты / Украина

Спутник зафиксировал четвертое место массового захоронения в Мариуполе

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
маріуполь

Возле центрального кладбища в Мариуполе спутник зафиксировал уже четвертое место массового захоронения, о котором информировали местные власти.

Оно появилось еще в начале марта. На снимках можно увидеть две траншеи. Одна из них достигает более 30 метров в длину.

Накануне советник городского головы Петр Андрющенко рассказал в своем телеграмм-канале, что в горсовет поступила информация о расконсервации исторического кладбища Некрополь, где может находиться еще одно место массового захоронения мариупольцев.

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Раньше мы писали, что в Мариуполе обнаружили место массового захоронения, которое расположено возле кладбища Виноградное в Левобережном районе.

Также городской голова Мариуполя Вадим Бойко сообщал, что в братской могиле в селе Мангуш, расположенном неподалеку от Мариуполя, может находиться от 3 до 9 тыс. погибших.

Кроме того, массовое захоронение находится на кладбище поселка Старый Крым.

Источник: Радио Свобода

Фото: Схеми/RFE/RL Graphics

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