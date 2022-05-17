Загороднюк: Планы Путина не изменились – он хочет всю Украину

Май, 17 в 16:54

Планы Путина после того, как российская армия не смогла осуществить блицкриг и захватить всю территорию Украины, не изменились, заявил в комментарии Фактам ICTV Андрей Загороднюк – экс-министр обороны Украины, глава правления Центра оборонных стратегий.

– Ему нужна вся Украина, и он берет столько, сколько может захватить. Как только он захватит какую-то часть и восстановит свои возможности – он пойдет дальше. И это нужно понимать. Потому что вопрос не в каких-то отдельных регионах – вопрос существования Украины как успешной европейской демократии. Для Путина это проблема. И его стратегическая цель – покорить Украину, уничтожить ее и сделать из нее колонию, – считает эксперт.

По его словам, все планы Путина по быстрому захвату Украины провалились, он пересмотрел тактику и решил сконцентрировать силы на Юге и Востоке.

– Генералы Путина хотели показать, что они хоть на что-нибудь способны. Вопрос в том, чем эта операция завершится: либо они отступят, либо пойдут дальше. И это зависит от ВСУ и партнеров, которые снабжают нас оружием и техникой, – говорит Загороднюк.