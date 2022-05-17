Загороднюк: Плани Путіна не змінилися – він хоче всю Україну

Травень, 17 в 16:54

Плани Путіна після того, як російська армія не змогла здійснити бліцкриг і захопити всю територію України, не змінилися, заявив у коментарі Фактам ICTV Андрій Загороднюк – ексміністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій.

– Йому потрібна вся Україна, і він бере стільки, скільки може захопити. Як тільки він захопить якусь частину і відновить свої спроможності – він піде далі. І це треба розуміти. Бо питання не в якихось окремих регіонах – питання в існуванні України як успішної європейської демократії. Для Путіна це – проблема. І його стратегічна ціль – підкорити Україну, знищити її та зробити з неї колонію, – вважає експерт.

За його словами, усі плани Путіна щодо швидкого захоплення України провалилися, він переглянув тактику і вирішив сконцентрувати сили на Півдні та Сході.

– Генерали Путіна хотіли показати, що вони хоч на щось здатні. Питання у тому, чим ця операція завершиться: або вони відступлять, або підуть далі. І це залежить від ЗСУ і партнерів, які постачають нам зброю і техніку, – каже Загороднюк.