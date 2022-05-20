Май, 20 в 19:11

Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска.

Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

– Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года, – сказал Кирилл Буданов, имея в виду год восстановления независимости Украины.

Он также заявил, что никто не сможет вынудить Украину заморозить конфликт.

Сейчас смотрят

– Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается, – добавил генерал-майор.

Начальник ГУР МО добавил, что для ускорения контрнаступления Украине срочно требуются ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

– Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, я хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее: от крылатых ракет, которые запускают с подлодок, до стратегических бомбардировщиков. Здесь применен весь спектр российского оружия, кроме ядерного, – сказал Кирилл Буданов.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин находится в “абсолютном тупике”.

– Он не может остановить войну и не может ее выиграть. Он не может победить по объективным причинам. И чтобы остановить это, он должен признать, что Россия совсем не такое сильное и великое государство, которое он хотел изобразить. В то же время меня удивляет российская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант последний и его нужно очень тщательно оценивать. Теперь мы видим результат, – сказал руководитель украинской военной разведки.

Глава ГУР МО добавил, что Украина уже начала наступление в отдельных точках, но широкомасштабное наступление без западного оружия будет очень сложным.

В ближайшие месяцы, сказал генерал-майор Буданов, украинские военные планируют переключиться на вытеснение России с оккупированных ею территорий на юге и востоке.

Он рассказал, что на нынешнем этапе войны, после того, как Россия отступила из Киева и других частей северной Украины, чтобы сосредоточиться на захвате Донбасса, Москва создала 93 батальонно-тактические группы, насчитывающие около 141 тыс. военнослужащих. Буданов добавил, что в это количество входят бойцы также из так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: ГУР Міноборони