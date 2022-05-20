Травень, 20 в 19:11

Україна воюватиме, доки з її території не будуть вигнані всі російські війська.

Про це в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

– Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року, – сказав Кирило Буданов, маючи на увазі рік відновлення незалежності України.

Він також заявив, що ніхто не зможе змусити Україну заморозити конфлікт.

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– Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється, – додав генерал-майор.

Начальник ГУР МО підкреслив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

– Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї: від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної, – сказав Кирило Буданов.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін в “абсолютному глухому куті”.

– Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити. Водночас мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Тепер ми бачимо результат, – сказав керівник української воєнної розвідки.

Очільник ГУР МО додав, що Україна вже почала наступ в окремих точках, але широкомасштабний наступ без західної зброї буде дуже складним.

Найближчими місяцями, сказав генерал-майор Буданов, українські військові планують переключити свою увагу на витіснення Росії з окупованих нею територій на півдні та сході.

Він додав, що на нинішньому етапі війни, після того, як Росія відступила з Києва та інших частин північної України, щоб зосередитись на захопленні Донбасу, Москва створила 93 батальйонно-тактичні групи, що налічують близько понад 141 тис. військовослужбовців. Буданов додав, що до цієї кількості входять бійці також з так званих Донецької та Луганської народних республік.

Фото: ГУР Міноборони