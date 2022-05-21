Май, 21 в 9:35

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине погибли 232 ребенка, еще 430 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 21 мая, обнародовал Офис генерального прокурора.

В результате вооруженной агрессии РФ ранения получили еще три ребенка (накануне сообщалось о 427 раненых).

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– По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров, 232 ребенка погибли и более 430 ранены, — говорится в сообщении.

Так, накануне, 20 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по дворцу культуры в городе Лозовая (Харьковская область), в результате чего получили ранения семь человек, среди которых 11-летняя девочка.

В четверг, 19 мая, во время вражеских обстрелов села Великие Хутора (Харьковская область) получила ранение 13-летняя девочка.

А в среду, 18 мая, российские захватчики обстреляли автомобиль волонтеров в городе Северодонецк (Луганская область), в результате чего пострадал 17-летний парень.

По информации Офиса генпрокурора, больше всего детей пострадало в Киеве (16) и десяти областях Украины: Донецкой (145), Киевской (116), Харьковской (102), Черниговской (68), Херсонской (48), Луганской (48), Николаевской (45), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15).

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку еще нужно установить точное количество жертв военных преступлений РФ в местах активных боев, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

В ходе российских бомбардировок и обстрелов страдает и гражданская инфраструктура в городах и селах Украины. Так, войска РФ повредили 1 837 учебных заведений (172 из них полностью разрушены).

В Офисе генпрокурора напомнили, что предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через доказательный хаб: warcrimes.gov.ua.