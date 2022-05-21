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Факты / Мир

Боррель призвал наказать оккупантов, которые насиловали украинских женщин и детей

Марта Бондаренко, редактор ленты
жозеп боррель
Фото: Depositphotos

Глава дипломатии Евросоюза и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что непременно нужно наказать российских военных, которые насиловали украинских женщин и детей.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам написал в Twitter.

По его словам, из освобожденных регионов Украины поступают сообщения о немыслимых преступлениях.

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— Сексуальное насилие как средство борьбы с женщинами и детьми среди зверств, совершаемых российскими войсками. Виновные должны быть привлечены к ответственности, — заявил Боррель.

А еще он подчеркнул, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

19 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Харьковской области оккупанты насиловали детей на глазах у матерей. По ее словам, чаще жертвами изнасилований становятся маленькие дети – как мальчики, так и девочки. Также есть изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.

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