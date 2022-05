Глава дипломатии Евросоюза и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что непременно нужно наказать российских военных, которые насиловали украинских женщин и детей.

Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам написал в Twitter.

По его словам, из освобожденных регионов Украины поступают сообщения о немыслимых преступлениях.

А еще он подчеркнул, что Евросоюз будет работать над тем, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

Unspeakable crimes are being reported from liberated regions in Ukraine. Sexual violence as weapon of war against women & children among atrocities committed by Russian troops. Perpetrators must be held accountable.

EU works globally to eliminate conflict-related sexual violence

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2022