Травень, 21 в 9:35

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 232 дитини, ще 430 зазнали поранень.

Такі дані станом на ранок суботи, 21 травня, оприлюднив Офіс генерального прокурора.

Внаслідок збройної агресії РФ поранень зазнали ще три дитини (напередодні повідомлялося про 427 поранених).

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– Станом на ранок 21 травня 2022 року більш ніж 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 232 дитини загинули та понад 430 поранено, – йдеться в повідомленні.

Так, напередодні, 20 травня, окупанти завдали ракетного удару по палацу культури в місті Лозова (Харківська область), унаслідок чого зазнали поранень семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка.

У четвер, 19 травня, під час ворожого обстрілу села Великі Хутори (Харківська область) зазнала поранення 13-річна дівчинка.

А в середу, 18 травня, російські загарбники обстріляли автомобіль волонтерів в місті Сєвєродонецьк (Луганська область), внаслідок чого постраждав 17-річний хлопець.

За інформацією Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало в Києві (16) та десяти областях України: Донецькій (145), Київській (116), Харківській (102), Чернігівській (68), Херсонській (48), Луганській (48), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15).

У відомстві наголосили, що ці цифри не є остаточними, оскільки ще потрібно встановити точну кількість жертв воєнних злочинів РФ у місцях активних боїв, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Під час російських бомбардувань та обстрілів страждає і цивільна інфраструктура в містах та селах України. Так, війська РФ пошкодили 1 837 закладів освіти (172 з них повністю зруйновано).

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через доказовий хаб: warcrimes.gov.ua.