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Факты / Украина

$1 тыс. за пропуск и стрельба вслед: что происходит на блокпостах оккупированного Юга

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Российские оккупанты на захваченной территории южных областей Украины установили жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории.

– Оккупанты обогащаются на блокпостах, предлагая украинцам, стремящимся эвакуироваться, пропуск за $1 тыс. или их эквивалент, но и тогда коварно открывают огонь вслед, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Тем временем в районе Васильевки Запорожской области после длительной блокировки россиянами наконец-то началось движение машин украинцев, пытающихся покинуть временно оккупированные территории региона.

За трое суток ожидания там собралось около 1 тыс. автомобилей из разных населенных пунктов области.

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В настоящее время прорваться в Запорожье удалось лишь части машин.

В Одесской области Оперативное командование Юг, чтобы обеспечить надежную охрану государственной границы, усилило меры контроля над пограничным режимом в рамках военного положения.

– На жизнедеятельность законопослушных граждан это не повлияет.

Режимы ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки и пребывания в непосредственной близости границы, – объясняют в Оперативном командовании.

Напомним, что в Херсонской области еще на 19 мая под обстрелом находилась эвакуационная автомобильная колонна.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг, Запорожская ОВА

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