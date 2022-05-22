$1 тис. за пропуск і стрілянина услід: що відбувається на блокпостах окупованого Півдня

Травень, 22 в 6:41

Російські окупанти на захопленій території південних областей України встановили жорсткі обмеження на виїзд із підконтрольної їм території.

– Окупанти збагачуються на блокпостах, пропонуючи українцям, які прагнуть евакуюватися, пропуск за $1 тис. або їхній еквівалент, але й тоді підступно відкривають вогонь услід, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Тим часом у районі Василівки Запорізької області після тривалого блокування росіянами нарешті почався рух машин українців, які намагаються покинути тимчасово окуповані території регіону.

За три доби очікування там зібралося близько 1 тис. автівок із різних населених пунктів області.

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Нині прорватися до Запоріжжя вдалося лише частині машин.

В Одеській області Оперативне командування Південь, щоб забезпечити надійну охорону державного кордону, посилило заходи контролю за прикордонним режимом у межах воєнного стану.

– На життєдіяльність законослухняних громадян це суттєво не вплине. Режимі обмеження стосуються, зокрема додаткових перевірок осіб на відповідність мети поїздки та перебування у безпосередній близькості кордону, – пояснюють в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, що в Херсонській області ще станом на 19 травня під обстрілом перебувала евакуаційна автомобільна колона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

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Джерело: ОК Південь, Запорізька ОВА