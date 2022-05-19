Май, 19 в 12:08

За прошедшие сутки российские военные обстреливали украинские города и села из разных видов вооружения.

По Зеленодольской общине Днепропетровской области 19 мая враг бил из Градов и Ураганов.

В селе Великая Костромка разрушены более 10 домов. Люди не пострадали.

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Приграничные районы Сумской области находились под массированным обстрелом армии РФ с вечера 18 мая. Захватчики открывали огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

Один человек получил ранение во время обстрела в Лозовском районе Харьковской области.

Еще три человека пострадали из-за вражеской атаки по Циркунам, Прудянке и Ольховатке.

Не утихают артиллерийские обстрелы в Луганской области. Наибольшие повреждения – в Северодонецке и Попаснянской общине.

В регионе сейчас нет света, потому что оккупанты повредили последнюю подстанцию ​​области.

От действий военных РФ погибли четыре человека и еще трое получили ранения.

Десять погибших и семеро пострадавших в течение суток в Донецкой области, где также не уменьшается интенсивность обстрелов.

Без газа остался поселок Нью-Йорк, повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке.

В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа.

В Широковской общине Николаевской области обстрелами россиян повреждены семь жилых домов, один из них разрушен.

Открывали огонь ночью оккупанты по Березнеговатской и Ингульской общинам. В последней повреждено 12 жилых домов.

Потерпели разрушение жилья людей и в Чернобаевке Херсонской области. При обстреле РФ погиб также сотрудник местного аэропорта.

Критическая ситуация и в селах, граничащих с соседними регионами. По информации областной военной администрации, российские военные там разрушили дома, заминировали дороги, мосты и поля.

До сих пор заблокирована и находится под обстрелом эвакуационная автомобильная колонна в регионе.

Стабильно критическая ситуация в оккупированных селах Великоалександровской, Высокопольской, Станиславской, Нововоронцовской и Калиновской территориальных общин.

Во многих селах света и воды нет уже два месяца.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай