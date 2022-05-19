Обстрел автоколонн на Херсонщине и школ на Донбассе: ситуация в регионах 19 мая
За прошедшие сутки российские военные обстреливали украинские города и села из разных видов вооружения.
По Зеленодольской общине Днепропетровской области 19 мая враг бил из Градов и Ураганов.
В селе Великая Костромка разрушены более 10 домов. Люди не пострадали.
Приграничные районы Сумской области находились под массированным обстрелом армии РФ с вечера 18 мая. Захватчики открывали огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия.
Один человек получил ранение во время обстрела в Лозовском районе Харьковской области.
Еще три человека пострадали из-за вражеской атаки по Циркунам, Прудянке и Ольховатке.
Не утихают артиллерийские обстрелы в Луганской области. Наибольшие повреждения – в Северодонецке и Попаснянской общине.
В регионе сейчас нет света, потому что оккупанты повредили последнюю подстанцию области.
От действий военных РФ погибли четыре человека и еще трое получили ранения.
Десять погибших и семеро пострадавших в течение суток в Донецкой области, где также не уменьшается интенсивность обстрелов.
Без газа остался поселок Нью-Йорк, повреждена железнодорожная инфраструктура в Авдеевке.
В Константиновке разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа.
В Широковской общине Николаевской области обстрелами россиян повреждены семь жилых домов, один из них разрушен.
Открывали огонь ночью оккупанты по Березнеговатской и Ингульской общинам. В последней повреждено 12 жилых домов.
Потерпели разрушение жилья людей и в Чернобаевке Херсонской области. При обстреле РФ погиб также сотрудник местного аэропорта.
Критическая ситуация и в селах, граничащих с соседними регионами. По информации областной военной администрации, российские военные там разрушили дома, заминировали дороги, мосты и поля.
До сих пор заблокирована и находится под обстрелом эвакуационная автомобильная колонна в регионе.
Стабильно критическая ситуация в оккупированных селах Великоалександровской, Высокопольской, Станиславской, Нововоронцовской и Калиновской территориальных общин.
Во многих селах света и воды нет уже два месяца.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Сергей Гайдай