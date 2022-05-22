Дуда: Необходимо сделать войну против Украины абсолютно невыгодной для России

Май, 22 в 19:18

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо сделать войну против Украины абсолютно невыгодной для России. Об этом он сказал в воскресенье, 22 мая, во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга.

– Необходимо найти способ создать ситуацию, когда война полностью перестанет быть выгодной России, будет угрозой для нее самой, – подчеркнул Дуда.

Также он сделал акцент на том, что нужно уже думать о том, как помочь в восстановлении Украины после войны.

Анджей Дуда выразил убеждение, что для завершения войны Украине необходима поддержка со стороны международного сообщества – не только гуманитарная, но и военная.

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– Украине нужно оружие. Украинцы обладают большим духом и решимостью, но им нужно современное оборудование для победы над таким врагом, – подчеркнул польский президент.

Он также отметил важность скоординированного, мощного санкционного давления на Россию.

– Нужно изолировать ее на международном уровне и прекратить вести бизнес как обычно. Необходимы санкции, которые будут влиять на имидж России, в частности, исключение из международных организаций, спортивных объединений и т.д., – сказал он.

Глава Польши подчеркивает, что война России против Украины еще не закончилась, она является данностью и люди продолжают гибнуть.

– Все, что сегодня происходит в Луганской и Донецкой областях – нормальный человек не может этого представить. Сотни людей каждый день отдают жизнь. Это масштабы войны, которые Европа и мир давно не видели, – сказал он.

Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил всех поляков за помощь украинцам, которые вынуждены были спасаться от войны, и отметил, что после победы с удовольствием посетит те польские города, которые отличились в поддержке Украины и наших граждан в эти сложные времена.

Также, по словам президента Зеленского, Польша сегодня играет важную роль в продвижении Украины в членство в Европейском Союзе, ведь она как никто понимает, что наша страна фактически давно является частью Европы.