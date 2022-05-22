Май, 22 в 18:36

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал петицию с призывом позволить мужчинам выехать из страны.

Так, он отметил во время брифинга 22 мая, что не понимает, к кому адресована эта инициатива.

– Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек (гибнут, – Ред.) на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства, – подчеркнул президент.

Он добавил, что считает, что эта петиция “не совсем к нему”, но, ее рассмотрят в отведенный законом срок.

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Напомним, в субботу, 21 мая петиция об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 тыс. подписей.

Теперь Зеленский обязан ее рассмотреть.

Кроме того автор призвал пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев.

Ранее сообщалось, что мужчинам от 18 до 60 лет в условиях военного положения запрещено покидать Украину, однако, есть ряд исключений, указанных в законодательстве.