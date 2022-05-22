Дуда: Необхідно зробити війну проти України абсолютно невигідною для Росії

Травень, 22 в 19:18

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що необхідно зробити війну проти України абсолютно невигідною для Росії. Про це він сказав у неділю, 22 травня, під час спільного із президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

– Необхідно знайти спосіб створити ситуацію, коли війна повністю перестане бути вигідною Росії, буде загрозою для неї самої, – наголосив Дуда.

Також він наголосив на тому, що треба вже думати про те, як допомогти у відновленні України після війни.

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Анджей Дуда висловив переконання, що для завершення війни Україні потрібна підтримка з боку міжнародної спільноти – не лише гуманітарна, а й військова.

– Україні потрібна зброя. Українці мають великий дух і рішучість, але їм потрібне сучасне обладнання для перемоги над таким ворогом, – наголосив польський президент.

Він також наголосив на важливості скоординованого, потужного санкційного тиску на Росію.

– Потрібно ізолювати її на міжнародному рівні та припинити вести бізнес як завжди. Необхідні санкції, які впливатимуть на імідж Росії, зокрема виключення з міжнародних організацій, спортивних об’єднань тощо, – сказав він.

Глава Польщі наголошує на тому, що війна Росії проти України ще не закінчилася, вона є даністю і люди продовжують гинути.

– Все, що сьогодні відбувається у Луганській та Донецькій областях – нормальна людина не може цього уявити. Сотні людей щодня віддають життя. Це масштаби війни, які Європа та світ давно не бачили, – сказав він.

Володимир Зеленський, у свою чергу, подякував усім полякам за допомогу українцям, які змушені були рятуватися від війни, та зазначив, що після перемоги із задоволенням відвідає ті польські міста, які відзначились у підтримці України та наших громадян у ці складні часи.

Також, за словами президента Зеленського, Польща сьогодні відіграє важливу роль у просуванні України до членства в Європейському Союзі, адже вона, як ніхто, розуміє, що наша країна фактично давно є частиною Європи.