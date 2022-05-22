Май, 22 в 19:53

Президент Польши Анджей Дуда призывает Евросоюз открыть свои двери перед Украиной уже в июне.

Он сказал об этом во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 22 мая.

– Большой призыв ко всему Европейскому Союзу, к лидерам ЕС: сегодня Украина нуждается в нашем сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейских сообществ, – подчеркнул Дуда.

Он уточнил, что принятие решения о статусе Украины как кандидата на вступление в Евросоюз на саммите в июне будет иметь огромное значение.

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– Прошу задуматься повсюду там, где были до сих пор сомнения. Страны, стремящиеся к Европейскому Союзу, должны получить четкий сигнал, что двери в ЕС открыты, – сказал президент Польши.

Он также заявил о необходимости усиливать санкционное давление на Россию.