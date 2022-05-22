Травень, 22 в 19:53

Президент Польщі Анджей Дуда закликає Євросоюз відчинити свої двері перед Україною вже у червні.

Він сказав про це під час спільного брифінгу із президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 22 травня.

– Великий заклик до всього Європейського Союзу, до лідерів ЄС: сьогодні Україна потребує нашого сигналу, відкриття європейських дверей для держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейських спільнот, – наголосив Дуда.

Він уточнив, що ухвалення рішення про статус України як кандидата на вступ до Євросоюзу на саміті у червні матиме величезне значення.

Зараз дивляться

– Прошу замислитися всюди там, де були сумніви. Країни, які прагнуть Європейського Союзу, мають отримати чіткий сигнал, що двері в ЄС відчинені, – сказав президент Польщі.

Він також заявив про необхідність посилювати тиск на санкцію на Росію.