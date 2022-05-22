В Донецкой и Луганской областях оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов, есть погибшие

Май, 22 в 15:08

За минувшие сутки, 21 мая, в Донецкой и Луганской области под вражеские обстрелы попало 45 населенных пунктов.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

Российский враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 79 жилых домов, музыкальная школа, здание Института иностранных языков, админздание научно-производственного учреждения Министерства экологии, цех машиностроительного завода, цех коксохимического завода, помещения международной производственной компании, автомобильный мост, железнодорожное полотно, пожарное депо, гражданские и спасательные автомобили, линии электропередачи, газопроводные трубы и т. д.

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Жертвами коварных обстрелов стали 9 человек, по меньшей мере 13 получили ранения. В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.

Из-за интенсивных обстрелов Луганской области тушение пожаров в некоторых населенных пунктах невозможно. Кроме того, пиротехники ГСЧС обезвредили семь взрывоопасных предметов в Покровском районе.

Стоит отметить, что с понедельника, 23 мая, меняется время комендантского часа – с 21.00 до 5.00.

21 мая в Луганской области российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Фото: пресс-центр Объединенных сил