На Донеччині і Луганщині окупанти обстріляли 45 населених пунктів, є загиблі

Травень, 22 в 15:08

За минулу добу, 21 травня, на Донеччині та Луганщині під ворожі обстріли потрапило 45 населених пунктів.

Про це повідомляє угруповання Об’єднаних сил.

Російський ворог зруйнував та пошкодив близько 100 цивільних об’єктів, серед яких: 79 житлових будинків, музична школа, будівля Інституту іноземних мов, адмінбудівля науково-виробничого закладу Міністерства екології, цех машинобудівного заводу, цех коксохімічного заводу, приміщення міжнародної виробничої компанії, автомобільний міст, залізничне полотно, пожежне депо, цивільні та рятувальні автомобілі, лінії електропередачі, газопровідні труби тощо.

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Жертвами підступних обстрілів стали 9 людей, щонайменше 13 отримали поранення. Наразі підрозділи ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Через інтенсивні обстріли Луганщини гасіння пожеж у деяких населених пунктах неможливе. Крім того, піротехніки ДСНС знешкодили сім вибухонебезпечних предметів у Покровському районі.

Варто зазначити, що з понеділка, 23 травня, змінюється час комендантської години – з 21.00 до 5.00.

21 травня у Луганській області російські окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Джерело: пресцентр Об’єднаних сил

Фото: пресцентр Об’єднаних сил