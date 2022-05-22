Май, 22 в 1:09

Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что президент Российской Федерации имел онкологическое заболевание.

С таким утверждением режиссер Стоун выступил в подкасте Лекса Фридмана.

Оливера Стоуна спросили, являлось ли решение напасть на Украину безумием или же это был стратегический расчет.

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— Я не могу вам с уверенностью ответить. Во-первых, мы не знаем, что ему сказали, давала ли разведка действительно ему правильные оценки. Возможно, он не был хорошо информирован о степени сотрудничества, которое могли оказать россияне, ранее находившиеся в Украине. Это могло быть одним из факторов того, что он некорректно оценил последствия (развязанной войны, — Ред.), — сказал Оливер Стоун.

Он также прокомментировал изоляцию российского президента, на фоне которой он отсаживал от себя иностранных лидеров и своих министров.

— И не забывайте, что у Путина был рак, и хоть я думаю, что он победил его, но все же он был изолирован во время ковида. Кто-то спорит, что он был изолирован от нормальной активности. Но он встречался с людьми лицом к лицу, встречался с людьми на расстоянии огромного стола… Возможно, он потерял контакт с людьми… Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (полномасштабное вторжение в Украину, — Ред.) будет быстрым решением, — сказал Оливер Стоун.

Оливер Стоун познакомился с президентом РФ во время своей поездки в Россию в 2015 году, когда снимал фильм о бывшем сотруднике ЦРУ Эдварде Сноудене. Позднее, в 2017 году, он снял четырехсерийный документальный фильм “Интервью с Путиным”. Оливер Стоун отмечал, что хочет взять у российского лидера интервью, чтобы “показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать”.

Подготовка проекта шла два года, в течение которых Оливер Стоун неоднократно встречался с президентом РФ. Всего с июля 2015 года по февраль 2017 года было записано 30 часов интервью, которые были сгруппированы в 12 бесед.

Сообщения о заболеваниях президента России ране публиковали и российские СМИ. Так, российское медиа Проект опубликовало расследование, в котором говорится о взаимодействии Владимира Путина с врачами, а точнее — с онкологами.

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Источник: Lex Fridman