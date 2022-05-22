Травень, 22 в 1:09

Американський кінорежисер Олівер Стоун заявив, що президент Російської Федерації мав онкологічне захворювання.

З таким твердженням режисер Стоун виступив у подкасті Лекса Фрідмана.

Олівера Стоуна запитали, чи було рішення напасти на Україну божевіллям, чи це був стратегічний розрахунок.

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– Я не можу вам впевнено відповісти. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, чи давала розвідка справді йому правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які перебували в Україні. Це могло бути одним із факторів того, що він некоректно оцінив наслідки (розв’язаної війни, – Ред.), – сказав Олівер Стоун.

Він також прокоментував ізоляцію російського президента, на тлі якої він відсаджував від себе іноземних лідерів та своїх міністрів.

– І не забувайте, що у Путіна був рак, і хоч я думаю, що він переміг його, але все ж таки він був ізольований під час ковіда. Хтось сперечається, що він був ізольований від нормальної активності. Але він зустрічався з людьми віч-на-віч, зустрічався з людьми на відстані величезного столу… Можливо, він втратив контакт з людьми… Але я спекулюю, я не знаю точно. Можливо, він думав, що (повномасштабне вторгнення в Україну, – Ред.) буде швидким рішенням, – сказав Олівер Стоун.

Олівер Стоун познайомився з президентом РФ під час своєї поїздки до Росії у 2015 році, коли знімав фільм про колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. Пізніше, 2017 року, він зняв чотирисерійний документальний фільм “Інтерв’ю з Путіним”. Олівер Стоун зазначав, що хоче взяти у російського лідера інтерв’ю, щоб “показати ту точку зору, яку американці не хочуть бачити”.

Підготовка проєкту тривала два роки, протягом яких Олівер Стоун неодноразово зустрічався із президентом РФ. Всього з липня 2015 року до лютого 2017 року було записано 30 годин інтерв’ю, які були згруповані у 12 бесід.

Повідомлення про захворювання президента Росії раніше публікували й російські ЗМІ. Так, російське медіа Проект опублікувало розслідування, в якому йдеться про взаємодію Володимира Путіна з лікарями, а точніше – з онкологами.

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Джерело: Lex Fridman