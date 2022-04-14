Путин принимает ванны из рогов оленей: какие симптомы президента РФ свидетельствуют о раке

Информация о состоянии здоровья тирана, в результате которого погибают тысячи мирных людей в Украине Владимира Путина, строго охраняется Кремлем.

Журналисты российского медиа Проект в своем расследовании нашли свежие достоверные данные о медицинских делах Путина.

— Как и умирающий Брежнев, как и больной Ельцин, Путин постоянно проводит время с огромным количеством медиков, — говорят расследователи.

Только в объективе пропагандистских новостей Путин остается лыжником, ездит верхом и занимается дзюдо. За кадром же остается группа медиков, которые в последние годы в почти одинаковом составе сопровождают Путина.

— Наш “здоровый” президент живет в окружении девяти врачей. Он окружен 60 медиками, но постоянно в каждой поездке его окружают девять врачей. Это узкие специалисты. Зачем ему нужны такие узкие специалисты, зачем ему нужно несколько лоров. Зачем ему нужен хирург именно онколог, а не хирург, – говорит журналист-расследователь издания Проект Михаил Рубин.

Речь идет о постоянном спутнике Путине Евгении Селиванове. Темой его диссертации были Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы людей пожилого возраста.

По данным Проекта, только в Сочи этот врач посетил Путина по меньшей мере 35 раз. После этой информации все так называемые российские либеральные эксперты начали искать подтверждение, что Путин действительно онкоболен. Наиболее распространенная версия – рак щитовидной железы.

— Заподозрить его можно только при наличии симптомов, не всегда говорящих именно о раке. Осиплость голоса, покашливание, — говорит врач-анестезиолог и консультант Проекта Михаил Фремдерман.

Во время публичных речей он действительно часто прокашливается. Но этот факт не является подтверждением версии об онкозаболеваниях, хотя многим дарит надежду. Рак щитовидной железы лечится стероидами. И возможное применение таких препаратов объясняют внешним видом диктатора. То, что раньше считали ботоксом — может быть следствием длительного лечения стероидами.

Единственное, что точно следует из расследования – очевидная неадекватность Путина. Тиран часто прибегает к нетрадиционной медицине, в частности – ваннам из экстракта рог молодых оленей. В период роста они наполняются кровью, которая вроде бы дарит молодость и долголетие. Да, Путин буквально принимает кровавые ванны.

Путин – не единственный российский вождь, устраивавший геноциды других народов. Большинство российских руководителей были диктаторами: от Ивана Грозного до Иосифа Сталина. Путину — 70, и большинство из нас увидят смену высшего руководства Кремля. Но изменится ли после его смерти ментальность 140-миллионной федерации, где после 24 февраля не состоялось ни одного действительно многолюдного митинга против российского вторжения в Украину?

Лидер Чеченского освободительного движения Джохар Дудаев говорил: Россия исчезнет с лица земли, когда взойдет солнце Украины. Шансы Путина дожить до этого дня высокие, и его диагноз здесь ни при чем. Это впервые в истории судьба России зависит не от очередного кровавого диктатора, а от Вооруженных Сил Украины.

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