В Житомирской области раздаются взрывы
В Житомирской области 22 мая раздаются взрывы.
В частности, о мощном звуке сообщили жители Малина.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13.09.
Об угрозе вражеских атак днем 22 мая известили администрации северных, западных и центральных областей Украины.
Руководство области и города ситуацию пока не комментировали.
Добавим, что почти одновременно появилась информация о двух взрывах вблизи Василькова в Киевской области.
В пресс-службе Вооруженных сил Украины уточнили, что в регионе сработали силы противовоздушной обороны.
Одну вражескую ракету удалось сбить.
Напомним, что два взрыва в Малине фиксировали два дня назад, утром 20 мая.
Об обстреле населенного пункта в Житомирской области тогда сообщил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.