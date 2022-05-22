Май, 22 в 13:44

В Житомирской области 22 мая раздаются взрывы.

В частности, о мощном звуке сообщили жители Малина.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 13.09.

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Об угрозе вражеских атак днем 22 мая известили администрации северных, западных и центральных областей Украины.

Руководство области и города ситуацию пока не комментировали.

Добавим, что почти одновременно появилась информация о двух взрывах вблизи Василькова в Киевской области.

В пресс-службе Вооруженных сил Украины уточнили, что в регионе сработали силы противовоздушной обороны.

Одну вражескую ракету удалось сбить.

Напомним, что два взрыва в Малине фиксировали два дня назад, утром 20 мая.

Об обстреле населенного пункта в Житомирской области тогда сообщил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.