У Житомирській області лунають вибухи
У Житомирській області 22 травня лунають вибухи.
Зокрема, про потужний звук повідомили жителі Малина.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13.09.
Про загрозу ворожих атак удень 22 травня сповістили адміністрації північних, західних та центральних областей України.
Керівництво області та міста ситуацію поки не коментували.
Додамо, що майже одночасно з’явилась інформація й про два вибухи поблизу Василькова Київської області.
У пресслужбі Збройних сил України уточнили, що в регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони.
Одну ворожу ракету вдалося збити.
Нагадаємо, що два вибухи в Малині фіксували два дні тому, уранці 20 травня.
Про обстріл населеного пункту в Житомирській області тоді повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.