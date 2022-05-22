У Житомирській області лунають вибухи

Травень, 22 в 13:44

У Житомирській області 22 травня лунають вибухи.

Зокрема, про потужний звук повідомили жителі Малина.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13.09.

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Про загрозу ворожих атак удень 22 травня сповістили адміністрації північних, західних та центральних областей України.

Керівництво області та міста ситуацію поки не коментували.

Додамо, що майже одночасно з’явилась інформація й про два вибухи поблизу Василькова Київської області.

У пресслужбі Збройних сил України уточнили, що в регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони.

Одну ворожу ракету вдалося збити.

Нагадаємо, що два вибухи в Малині фіксували два дні тому, уранці 20 травня.

Про обстріл населеного пункту в Житомирській області тоді повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.