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Факти / Україна

У Житомирській області лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

У Житомирській області 22 травня лунають вибухи.

Зокрема, про потужний звук повідомили жителі Малина.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13.09.

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Про загрозу ворожих атак удень 22 травня сповістили адміністрації північних, західних та центральних областей України.

Карта повітряних тривог удень 22 травня 2022

Керівництво області та міста ситуацію поки не коментували.

Додамо, що майже одночасно з’явилась інформація й про два вибухи поблизу Василькова Київської області.

У пресслужбі Збройних сил України уточнили, що в регіоні спрацювали сили протиповітряної оборони.

Одну ворожу ракету вдалося збити.

Нагадаємо, що два вибухи в Малині фіксували два дні тому, уранці 20 травня.

Про обстріл населеного пункту в Житомирській області тоді повідомив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 88-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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