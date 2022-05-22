Травень, 22 в 18:36

Президент України Володимир Зеленський розкритикував петицію із закликом дозволити чоловікам виїхати з країни.

Так, він зазначив під час брифінгу 22 травня, що не розуміє, до кого адресовано цю ініціативу.

– Я не до кінця розумію, до кого ця петиція – до мене ця петиція, чи, може, до батьків тих воїнів, які віддали своє життя за Україну? Коли на сьогодні від 50 до 100 осіб (гинуть, – Ред.) на найбільш складному напрямку на сході нашої держави, – наголосив президент.

Він додав, що вважає, що ця петиція “не зовсім до нього”, але її розглянуть у відведений законом термін.

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Нагадаємо, у суботу, 21 травня, петиція про скасування заборони на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років набрала понад 25 тис. підписів.

Тепер Зеленський мусить її розглянути.

Крім того, автор закликав переглянути порядок призову під час мобілізації, ввівши пріоритет призову добровольців.

Раніше повідомлялося, що чоловікам від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати Україну, однак є низка винятків, зазначених у законодавстві.