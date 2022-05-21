Петиция о снятии запрета на выезд мужчин призывного возраста набрала 25 тыс. голосов
Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных на период действия военного положения в Украине набрала необходимое количество голосов, чтобы рассмотрение этого вопроса стало возможным.
Об этом говорится на сайте Президента Украины. Всего за три дня в поддержку данной инициативы выступили более 25 тыс. граждан.
Автором петиции является одесский правозащитник и общественный деятель Александр Гумиров. Петицию о снятии запрета на выезд мужчин из Украины, пока действует военное положение, он создал 18 мая.
На своей странице в Facebook Александр Гумиров назвал такой запрет “неконституционным и идиотским”.
— Я требую от президента отменить неконституционное, которая не опирается ни на один закон, самовольно введена с превышением полномочий Кабмином, идиотская запрет выезда мужчинам из страны, — написал он.
Отметим, что согласно с украинским законодательством, после более 25 тыс. подписей граждан Владимир Зеленский должен дать ответ на петицию не позднее, чем через три месяца.
Главные тезисы петиции:
- отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины;
- пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев;
- усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.