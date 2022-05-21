Петиция о снятии запрета на выезд мужчин призывного возраста набрала 25 тыс. голосов

Май, 21 в 15:36

Петиция о снятии запрета на выезд военнообязанных на период действия военного положения в Украине набрала необходимое количество голосов, чтобы рассмотрение этого вопроса стало возможным.

Об этом говорится на сайте Президента Украины. Всего за три дня в поддержку данной инициативы выступили более 25 тыс. граждан.

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Автором петиции является одесский правозащитник и общественный деятель Александр Гумиров. Петицию о снятии запрета на выезд мужчин из Украины, пока действует военное положение, он создал 18 мая.

На своей странице в Facebook Александр Гумиров назвал такой запрет “неконституционным и идиотским”.

— Я требую от президента отменить неконституционное, которая не опирается ни на один закон, самовольно введена с превышением полномочий Кабмином, идиотская запрет выезда мужчинам из страны, — написал он.

Отметим, что согласно с украинским законодательством, после более 25 тыс. подписей граждан Владимир Зеленский должен дать ответ на петицию не позднее, чем через три месяца.

Главные тезисы петиции: