Травень, 23 в 7:47

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили Білорусі посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетних ударів залишається.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Окупанти встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капитолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

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Готується ворог і до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Була спроба наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке, проте окупанти зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не було. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

Ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку окупанти застосували артилерію в районі Олександропілля, проте отримали гідну відсіч – зазнали втрат та відступили. Були спроби наступу в районах Липового та Трипілля.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення боїв. Проте ворог завдавав авіаударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону Молдови значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.

Через значні втрати в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була підбита та згодом відремонтована.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак ворога, знищили шість танків, 10 одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БпЛА Орлан-10 та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.