Ракетный обстрел Житомирщины: есть погибший, разбор завалов продолжается

В Малине на Житомирщине ПВО уничтожила четыре крылатые ракеты, выпущенные с юго-восточного направления.

Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования Центр.

— Сегодня 22 мая около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области. Четыре крылатых ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Воздушного командования Центр, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что три ракеты ликвидированы авиацией и одна подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения.

Председатель Житомирской военно-гражданской администрации (ОВА) Виталий Бунечко сообщил, что в результате ракетных обстрелов российской армии погиб один человек.

— Пока ничего более конкретного сказать не могу, разве что уже подтвержденная информация об одном погибшем. Удар по Малину очень похож на тот, что был 20 мая.

На месте удара был пожар, ликвидировать его удалось буквально вот — ближе к семи часам вечера. Что касается повреждений, то на месте работает экспертная группа. По факту, опять пострадали дома тех людей, которые только начали их чинить и забивали окна, — сказал Бунечко.