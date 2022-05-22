Танк с оккупантами на дне: ВСУ снова уничтожили переправу РФ через Северский Донец

Май, 22 в 19:16

Переправу через Северский Донец в Луганской области называют уже второй Чернобаевкой. Сегодня, 22 мая, ВСУ в очередной раз не оставили врагу никаких шансов наладить переправу через реку своей техники.

Наведя понтонный мост, российские войска собирались переправить около десятка единиц бронированной техники, однако аэроразведка украинских пограничников разоблачила планы врага.

Эту информацию они передали артиллеристам ВСУ, а те точным выстрелом разрушили переправу вместе с танком противника, который в это время на ней находился.

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10-я попытка врага переправить свою технику на другой берег провалилась.

По данным МВД, на этот раз РФ потеряла несколько единиц техники и несколько десятков военных.

Два дня назад, 20 мая, в Луганской области вблизи села Белогоровка российские войска в девятый раз хотели перейти реку Северский Донец и углубиться на нашу территорию.

Однако украинская артиллерия разбила понтонный мост, а небольшая группа оккупантов, которым удалось прорваться, впоследствии была полностью уничтожена в бою.