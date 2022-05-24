Harpoon, ракеты, боевые вертолеты: какую помощь огласили Украине представители 20 стран
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что всего Украине предоставили военную помощь 20 стран. Он также перечислил часть вооружения, которое вошло в очередные пакеты такой помощи.
Об этом он рассказал после завершения Контактной группы по Украине, организованной Остином в понедельник, 23 мая.
В частности, Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь защитить украинское побережье.
Кроме того, по словам министра обороны США, Чешская Республика согласилась направить существенную поддержку Украине, в том числе – пожертвовать боевые вертолеты, танки и ракетные системы.
– Всего после встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи в области безопасности, – сказал Остин. – Включая предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники. Другие выступили с новыми обязательствами по обучению вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем.
Всего в заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
Остин уточнил, что лично проведет третье заседание Контактной группы по Украине в Брюсселе 15 июня.
– Я созову контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и прибуду лично на поля министерского совещания НАТО в Брюсселе. Конечно, это не будет мероприятие НАТО, но мы хотим поддерживать темп этих встреч, и я хотел бы использовать свою поездку в Европу, чтобы убедиться, что мы наращиваем наш импульс, – говорится в сообщении.
Отметим, что первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя эту информацию в Telegram, отметил, что Украине “это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий”.