Май, 23 в 21:09

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что всего Украине предоставили военную помощь 20 стран. Он также перечислил часть вооружения, которое вошло в очередные пакеты такой помощи.

Об этом он рассказал после завершения Контактной группы по Украине, организованной Остином в понедельник, 23 мая.

В частности, Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь защитить украинское побережье.

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Кроме того, по словам министра обороны США, Чешская Республика согласилась направить существенную поддержку Украине, в том числе – пожертвовать боевые вертолеты, танки и ракетные системы.

– Всего после встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи в области безопасности, – сказал Остин. – Включая предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники. Другие выступили с новыми обязательствами по обучению вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем.

Всего в заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Остин уточнил, что лично проведет третье заседание Контактной группы по Украине в Брюсселе 15 июня.

– Я созову контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и прибуду лично на поля министерского совещания НАТО в Брюсселе. Конечно, это не будет мероприятие НАТО, но мы хотим поддерживать темп этих встреч, и я хотел бы использовать свою поездку в Европу, чтобы убедиться, что мы наращиваем наш импульс, – говорится в сообщении.

Отметим, что первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя эту информацию в Telegram, отметил, что Украине “это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий”.