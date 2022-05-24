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Факты / Мир

Harpoon, ракеты, боевые вертолеты: какую помощь огласили Украине представители 20 стран

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ллойд Остін Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что всего Украине предоставили военную помощь 20 стран. Он также перечислил часть вооружения, которое вошло в очередные пакеты такой помощи.

Об этом он рассказал после завершения Контактной группы по Украине, организованной Остином в понедельник, 23 мая.

В частности, Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь защитить украинское побережье.

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Кроме того, по словам министра обороны США, Чешская Республика согласилась направить существенную поддержку Украине, в том числе – пожертвовать боевые вертолеты, танки и ракетные системы.

– Всего после встречи 20 стран объявили о новых пакетах помощи в области безопасности, – сказал Остин. – Включая предоставление критически необходимых артиллерийских боеприпасов, систем береговой обороны, танков и другой бронетехники. Другие выступили с новыми обязательствами по обучению вооруженных сил Украины и поддержке ее военных систем.

Всего в заседании контактной группы приняли участие представители 47 стран, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Остин уточнил, что лично проведет третье заседание Контактной группы по Украине в Брюсселе 15 июня. 

– Я созову контактную группу для нашей третьей встречи в следующем месяце и прибуду лично на поля министерского совещания НАТО в Брюсселе. Конечно, это не будет мероприятие НАТО, но мы хотим поддерживать темп этих встреч, и я хотел бы использовать свою поездку в Европу, чтобы убедиться, что мы наращиваем наш импульс, – говорится в сообщении.

Отметим, что первая встреча группы состоялась в апреле на авиабазе Рамштайн в Германии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя эту информацию в Telegram, отметил, что Украине “это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий”.

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