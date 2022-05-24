Травень, 23 в 21:09

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що загалом Україні нададуть військову допомогу 20 країн. Він перерахував частину озброєння, яке увійшло до чергових пакетів такої допомоги.

Про це він розповів після завершення Контактної групи з України, організованої Остіном у понеділок, 23 травня.

Так, Данія погодилася надати Україні пускову установку Harpoon та ракети, щоб допомогти захистити українське узбережжя.

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Крім того, за словами міністра оборони США, Чеська Республіка погодилася направити суттєву підтримку Україні, зокрема – пожертвувати бойові гелікоптери, танки та ракетні системи.

– Усього після зустрічі 20 країн оголосили про нові пакети допомоги у сфері безпеки, – сказав Остін. – Включно з наданням критично необхідних артилерійських боєприпасів, систем берегової оборони, танків та іншої бронетехніки. Інші виступили з новими зобов’язаннями щодо навчання Збройних сил України та підтримки її військових систем.

Загалом у засіданні контактної групи взяли участь представники 47 країн, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Остін уточнив, що особисто проведе третє засідання Контактної групи з України у Брюсселі 15 червня.

– Я скликаю контактну групу для нашої третьої зустрічі наступного місяця та прибуду особисто на поля міністерської наради НАТО у Брюсселі. Звичайно, це не буде захід НАТО, але ми хочемо підтримувати темпи цих зустрічей, і я хотів би використати свою поїздку до Європи, щоб переконатися, що ми нарощуємо наш імпульс, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перша зустріч групи відбулася у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи цю інформацію в Telegram, зазначив, що Україні “це дійсно потрібно для вирішення завдань із захисту та звільнення наших територій”.