Штурм Лимана и взрывы в Павлограде: что происходит на 89-й день войны (онлайн)
Враг продолжает массово обстреливать территорию Украины. За сутки взрывы раздавались в Николаеве, Одессе, Киевской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях.
Украинские военные также уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С4 Тюльпан и российский штурмовик Су-25 стоимостью свыше $11 млн.
На Изюмском направлении российские военные готовятся к возобновлению наступления. Оккупанты также пытались штурмовать Северодонецк, однако получили отпор.
В то же время Литва официально прекращает импорт российского газа, нефти и электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что численность оккупационных сил Российской Федерации на Донбассе превосходит украинские силы.
— Я это повторяю уже месяц всем нашим партнерам: самая кровавая ситуация у нас на Донбассе. Мы теряем много людей. У вас есть все, чтобы сохранить этих людей. Просто услышьте, – подчеркнул Зеленский.
Вооруженные силы Украины выбили российские войска из Тошковки Луганской области.
– В Тошковке ВСУ выбили российские войска и закрепили свои позиции, – подчеркнул глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
– Ближайшие недели войны будут сложными, и мы должны это осознавать. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться и победить, – заявил президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.
Самая тяжелая боевая ситуация сейчас – на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении российские войска сосредоточили самую большую агрессию.
Официально по новым прилетам в Днепропетровской области – сразу четыре. Вражеские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети.
Когда возобновится движение, пока неясно. В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.
Бойцы ООС отбили 16 российских атак и нанесли потери оккупантам. Украинские защитники уничтожили в течение суток:
- 8 танков;
- 22 единицы боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Гранат и шесть БПЛА типа Орлан-10. В штабе ООС сообщили, что на одной локации продолжаются бои с оккупантом.
— Все наши партнеры согласны с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободе. А если да, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием. Каждые мои международные переговоры, каждое обращение в парламенты или другие иностранные аудитории обязательно касается этой тематики. И я благодарен всем партнерам, которые помогают и предоставляют нам необходимое вооружение и боеприпасы. Необходимо преодолевать то преимущество, прежде всего в количестве техники и вооружений, которое имеет российская армия, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В Украине планируют создать службу психологической помощи для поддержки тех, кто пережил войну. Об этом заявила первая леди Елена Зеленская, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа ВОЗ.
— У них (российских войск, — Ред.) в 20 раз больше техники. На сегодняшний день мы неплохо работаем на Харьковщине, мы разблокировали этот регион, — заявил президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.
На следующей встрече Ramstein министр обороны Украины Алексей Резников планирует сообщить результаты использования систем, которые сегодня обсуждали партнеры. По его словам, они должны поменять игру на поле боя.
I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein format, which more countries have joined. At our next meeting, I expect to report on the results of the use of the systems that partners discussed today,which should be game changers on the battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022