На следующей встрече Ramstein министр обороны Украины Алексей Резников планирует сообщить результаты использования систем, которые сегодня обсуждали партнеры. По его словам, они должны поменять игру на поле боя.

I am grateful to @SecDef Lloyd Austin III for his leadership in the #Ramstein format, which more countries have joined. At our next meeting, I expect to report on the results of the use of the systems that partners discussed today,which should be game changers on the battlefield! pic.twitter.com/kWL1089V1j

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022