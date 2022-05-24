23:07 -

Официально по новым прилетам в Днепропетровской области – сразу четыре. Вражеские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети.

Когда возобновится движение, пока неясно. В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.